Nikt nie wie, dlaczego pewien NPC z Red Dead Redemption 2 stał się mordercą

Dobra, tak naprawdę to wiemy, bo najprawdopodobniej jest to po prostu zwykły błąd. Ale! To wcale nie zmienia faktu, że jest to błąd ciekawy.

Główny bohater Red Dead Redemption 2, Arthur Morgan, nie ma łatwego życia. Jeśli nie ucieka przed szukającymi go stróżami prawa, to ryzykuje życiem uciekając przed innymi zbirami chcącym go zabić, a jeśli tego nie robi, to prawie na pewno komuś pomaga – jakiemuś łajdakowi, co to żona go z domu wyrzuciła, bo zbyt dużo pił, albo starszej pani, która zgubiła patelnię… A nie, to nie ta gra. Tak czy inaczej, bardzo często w Red Dead Redemption 2 twórcy dają graczowi okazję do wypełnienia zadania pobocznego polegającego na pomocy postaci niezależnej. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by to postać niezależna pomogła graczowi – przynajmniej do momentu, w którym pewien użytkownik Reddita opublikował na forum bardzo dziwne nagranie.

Na filmiku bowiem przypadkowy NPC z jakiegoś powodu poderwał się, aby obronić Morgana przed celującym w niego pistoletem napastnikiem i… po prostu go zadźgał. To najprawdopodobniej pierwszy udokumentowany przypadek, w którym postać kierowana przez sztuczną inteligencję zachowuje się tak, jakby zyskała pełną świadomość. Widzimy, jak wpierw jeden z NPC zaczepia nagrywającego, po czym ten odpowiada równie agresywną kwestią – wówczas zaczyna się bójka, a po kilku ciosach pięściami do akcji dołącza inna postać, również niezależna, by na koniec wbić nóż w szyję przeciwnika i odejść z miejsca zdarzenia, jak gdyby nigdy nic.

Choć całe zajście najprawdopodobniej jest po prostu efektem błędu w grze, tak ciekawy jest fakt, iż do akcji postanowił wkroczyć akurat ten NPC, a nie jedna z postaci, które znajdowały się wówczas znacznie bliżej. Przyznacie, że to ciekawa sytuacja. A na koniec, zgodnie z tradycją, przypomnijmy – Red Dead Redemption 2 zadebiutowało 26 października 2018 roku na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W wersji na PC gra pojawiła się w sprzedaży 5 listopada 2019 roku na platformach Rockstar Games Launcher oraz Epic Games Store. W grudniu natomiast gra została udostępniona w sklepie Steam.