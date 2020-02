News

Wydana w 2017 roku gra Cuphead zasłynęła wśród graczy nie tylko dzięki unikalnej, stylizowanej na stare kreskówki oprawie wizualnej, ale też za sprawą bardzo wysokiego poziomu trudności. Początkowe zainteresowanie tytułem dla wielu zamieniło się w niekończące się pasmo porażek, ale nawet pomimo ich próśb, deweloperzy ze studia MDHR nie planują wprowadzić niższego poziomu trudności. Cała nadzieja w modderach, a ci – jak zwykle – stanęli na wysokości zadania.

Użytkownik o znamiennym pseudonimie N00bplatformer na bazie modyfikacja Celeste przygotował Assist Mode. Ten pozwala zauważalnie podnieść liczbę punktów zdrowia protagonisty, wyposaża go w dodatkowe złote monety, a także zwiększa o 50% obrażenia zadawane przez nas bossom. Wszystko po to, by gracze, którzy początkowo odbili się od wysokiego poziomu trudności Cuphead, mogli dokończyć zabawę bez dodatkowej frustracji. Jeśli nie macie nic przeciwko obniżeniu poprzeczki, to Assist Mode znajdziecie pod tym adresem.

Cuphead ukazało się w 2017 roku na PC i Xboksie One, a w 2019 także na Nintendo Switch. Twórcy szykują dodatek zatytułowany The Delicious Last Course, ale wiemy jedynie, że zadebiutuje on jeszcze w tym roku.

https://www.youtube.com/watch?v=kFztx5RYiqw&feature=emb_title

