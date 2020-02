CD Projekt RED i PUBG Corporation rezygnują z udziału w targach PAX East

News

Maria Wawrzyniak ,

W pierwszej kolejności dowiedzieliśmy się o rezygnacji z udziału w PAX East przez firmę Sony, później do koncernu dołączyły Capcom oraz Square Enix, a dziś mamy dla Was podobne wieści od przedstawicieli firm CD Projekt RED i PUBG Corporation. Jeden z pracowników pierwszego zespołu– szefowa działu komunikacji firmy – opublikował na swoim profilu na Twitterze wpis, w którym poinformował o podjęciu przez szefów decyzji o anulowaniu obecności twórców Cyberpunka 2077 na tegorocznej edycji targów PAX East. PUBG Corporation poinformowało o tym za pośrednictwem serwisu GameSpot, gdzie pojawił się stosowny artykuł. Jak czytamy, że firma zmieni harmonogram wydarzenia, by odbyło się tylko w przypadku, gdy koronawirus zostanie opanowany i podróżowanie wróci do normy. Lista firm rezygnujących z udziału w PAX East (i nie tylko w tym wydarzeniu) powiększa się coraz szybciej – jak myślicie, kto będzie następny?

