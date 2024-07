Death Stranding 2 na Tokyo Game Show 2024? Hideo Kojima szykuje się na targi

Pod koniec maja dowiedzieliśmy się, że zakończono ważny etap produkcji Death Stranding 2: On The Beach. Nieco wcześniej, bo na styczniowym State of Play, mieliśmy z kolei okazję zobaczyć obszerny materiał promocyjny nadchodzącej produkcji Kojima Productions. Niewykluczone, że już niedługo otrzymamy kolejny zwiastun wspomnianego tytułu. Hideo Kojima wspólnie ze swoim zespołem wybierają się bowiem na targi Tokyo Game Show 2024.

Death Stranding 2 może pojawić się na Tokyo Game Show 2024

Japoński deweloper opublikował na swoim profilu na portalu społecznościowym X grafikę promocyjną Tokyo Game Show 2024, co oczywiście wywołało falę spekulacji. Dzień później Kojima Productions potwierdziło, że na wspomnianych targach będzie można znaleźć ich stoisko, na którym dostępne będą gadżety zarówno dla fanów studia, jak i marki Death Stranding. Niewykluczone jednak, że to tylko część atrakcji.