Cyberpunk 2077 - Gra Planszowa na 30-minutowej prezentacji z omówieniem mechanik

Go On Board przedstawia szczegóły rozgrywki w planszowej adaptacji hitu CD Projekt RED.

Pod koniec marca doczekaliśmy się zapowiedzi Cyberpunk 2077 - Gra Planszowa, czyli kolejnego projektu twórców Wiedźmin: Stary Świat. Prace nad planszową adaptacją hitu CD Projekt RED cały czas trwają, ale na zainteresowanych czeka obszerny materiał wideo. Ekipa Go On Board Polska opublikowała bowiem ponad 30-minutowy film ze szczegółowym omówieniem mechanik. Prezentacja mechanik w Cyberpunk 2077 - Gra Planszowa od twórców Wiedźmin: Stary Świat W najnowszym materiale promocyjnym Cyberpunk 2077 - Gra Planszowa zainteresowani mogą rzucić okiem na misję „Prolog 3.1”. Ekipa Go On Board Polska wyjaśnia, że wybór padł na wspomniany scenariusz, ponieważ „uczy on podstawowych mechanik bez wprowadzania twistów w rozgrywce”.

Wszystkie akcje graczy w filmie są komentowane, by użytkownicy mogli lepiej zrozumieć, co dzieje się podczas STAP-ów, które opisywane są jako „sekwencyjne, ograniczone czasowo fazy akcji”. Komentarze przedstawicieli Go On Board Polska pozwalaj także lepiej zrozumieć „motywacje edgerunnerów do podejmowania konkretnych działań”. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z najnowszą aktualizacją na stronie kampanii Cyberpunk 2077 - Gra Planszowa w serwisie Gamefound. Ekipa Go On Board Polska zapowiedziała również, że szykuje gameplay z „pierwszej niesamouczkowej misji ze ścieżki fabularnej LODołamacz”. Na koniec warto dodać, że w Cyberpunk 2077 - Gra Planszowa bawić będzie mogło się od 1 do 4 graczy. Pojedyncza rozgrywka będzie trwać od 45 do 60 minut, a całość przeznaczona jest dla osób powyżej 14. roku życia. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy materiał promocyjny przygotowany przez zespół Go On Board.

