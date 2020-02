News

Jeden z użytkowników Twittera dokopał się w plikach Apex Legends do tekstur w folderze opisanym jako Smart Pistol. Kontrowersyjna broń trafi do battle royale Respawnu?

Już od pierwszych zapowiedzi i właściwie natychmiastowej premiery oczywisty był fakt, że Apex Legends to Titanfall bez Tytanów rozgrywany w formule battle royale. Tym samym obecność w grze elementów uzbrojenia znanych z serii strzelanek nikogo nie dziwiła, lecz chociaż niektóre z nich społeczność powitała z otwartymi ramionami, to innych wolałaby nie oglądać. Teraz blady strach padł na użytkowników Twittera, gdy w plikach gry znaleziono Smart Pistol.



Na pierwszy rzut oka pistolet jak każdy inny, ale jego bycie smart polega na samoczynnym blokowaniu trajektorii kul na konkretnym celu. Wystarczy poświęcić chwilę na przymiarkę i można swobodnie naciskać spust, nawet jeśli przeciwnik wyszedł z celownika. Obecność takiej broni w grze mogłaby znacząco obniżyć próg wejścia dla nowych graczy, ale też nie pozostawić większych szans każdemu, kto mógłby się z nią mierzyć. Ostatecznie mowa tu o battle royale, więc broń nie tylko trzeba zdobyć, ale też mieć czym załadować. Jednak, czy to nie byłaby przesada? Pistolet z automatycznym namierzaniem celu?



Fanom Apex Legends udało się jedynie znaleźć tekstury, więc nie ma gwarancji, że broń trafi do gry. Nie wiadomo też, jak miałaby działać na gruncie popularnego battle royale. Apex Legends dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://twitter.com/That1MiningGuy/status/1232172152482402304

https://www.youtube.com/watch?v=Y4t3Rdf9zjY&feature=emb_title

