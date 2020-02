News

Wygląda na to, że fani marki Ghost Recon raczej nie mają powodów do zadowolenia. Po nieudanej premierze najnowszej odsłony serii – Breakpoint – Ubisoft zapowiedział solidny „immersyjny” pakiet poprawek i nową klasę postaci. Wszystko po to, by zawrócić ze ślepej uliczki w rozwoju tytułu i uczynić go znacznie bliższym temu, co podobało się graczom. Jednak na lepsze dni Breakpoint przyjdzie nam czekać znacznie dłużej.



Od pewnego czasu fani niecierpliwili się o konkretną datę premiery zapowiedzianych na luty poprawek. Dziś wiemy, że te nie pojawią się ani w tym miesiącu, ani zapewne także w następnych. W specjalnym wpisie na blogu gry przedstawiciele Ubisoftu poinformowali, że cały proces wprowadzania zmian okazał się o wiele bardziej złożony, niż przypuszczali i poprawki przełożono na bliżej niesprecyzowaną wiosnę.



To oczywiście fatalna wiadomość dla wszystkich, którzy sięgnęli po nowe Ghost Recon. Pomijając fakt, że gra miała kiepski start, to nie da się ukryć, że od czasu jej rynkowego debiutu na serwerach nie dzieje się zbyt wiele. Gra otrzymała raid i dodatkowe misje z Terminatorem, ale to stanowczo za mało, by skusić fanów Wildlands.



Ghost Recon: Breakpoint zadebiutowało w październiku na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=SxPLG0FUo-E

