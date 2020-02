News

LM ,

Dobre wieści dla fanów uniwersum wykreowanego na kartach powieści J.K. Rowling. Modderzy odpowiedzialni za przeniesienie świata Harry’ego Pottera na grunt Minecrafta opublikowali w sieci grywalną wersję moda School of Witchcraft and Wizardry. Dzięki niemu możemy przenieść się do kluczowych lokacji z serii, a także wcielić się w rolę ucznia Hogwartu, dzięki specjalnym mechanikom, zagadkom i opcjonalnym zadaniom. Co równie ważne, eksplorować magiczny świat możemy wspólnie ze znajomymi.



Oczywiście na tę chwilę otrzymujemy do dyspozycji wczesną wersję projektu, więc mogą pojawić się jakieś nieprawidłowości, ale to raczej nie powstrzyma fanów Pottera. Zainteresowanych odsyłamy pod ten adres, gdzie znajdą dwa wydania moda dla poszczególnych konfiguracji sprzętowych. Niezdecydowanych zachęcamy do zapoznania się z załączonym poniżej zwiastunem projektu.



Jaka jest najlepsza gra w świecie Harry’ego Pottera?

https://www.youtube.com/watch?v=tVVnw6LNtaI&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl