Deweloperzy Rainbow Six: Siege chcą, aby w przyszłości gra przeszła na model free-to-play

Maria Wawrzyniak ,

Redakcja serwisu PC Gamer miała ostatnio okazję porozmawiać z Leroyem Athanassoffem, jednym z deweloperów pracujących nad grą Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege. Kiedy twórca został zapytany o to, czy produkcja kiedykolwiek może przejść na model free-to-play, nie zaprzeczył i przyznał, że w przyszłości wraz z zespołem chcieliby udostępnić Rainbow Six: Siege możliwie jak największej ilości odbiorców z całego świata. Jednocześnie zaznaczył, iż przejście na system z mikropłatnościami jest równoznaczny z wprowadzeniem mnóstwa zarówno większych, jak i mniejszych zmian oraz wyeliminowania równie sporej ilości problemów – z tych wszystkich likwidacja konieczności zakupienia gry jest jednak najmniejszym zmartwieniem. Największym według Athanassoffa byłby smurfing.

Jest to dość irytujące zjawisko, które polega na zakładaniu nowych kont przez najbardziej doświadczonych graczy i następnie rywalizacji z osobami, które są na tym samym poziomie, tyle że nie mają takiego samego doświadczenia. Jednak nawet gdyby twórcom udało się uporać z tym problemem, Rainbow Six: Siege najprawdopodobniej wciąż nie byłoby gotowe do przejścia na model free-to-play, bowiem ostateczna decyzja wciąż należałaby do wydawcy. Oczywiście, wszystko przed nami – na ten moment pozostaje czekać na jakiekolwiek kroki podejmowane w tej sprawie, chociaż wątpię, by gracze byli z takiego posunięcia zadowoleni. Przypomnijmy jeszcze, że Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege zadebiutowało 1 grudnia 2015 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

