RimWorld z dodatkiem-niespodzianką i nową aktualizacją

Maria Wawrzyniak

RimWorld, debiutancki projekt niezależnego studia Ludeon, doczekał się dzisiaj sporej aktualizacji z numerem 1.1, obok której niespodziewanie zadebiutował również pierwszy pełnoprawny dodatek do gry – Loyalty. Rozszerzenie dodaje do produkcji Imperium, nową frakcję kolonistów, których kultura z jednej strony wykorzystuje niezwykle zaawansowane technologie, a z drugiej kłania się starożytnym tradycjom dawnych królów i królowych. Teraz koloniści mogą zdobywać tytuły królewskie – rycerz lub hrabia mogą wezwać w ekstremalnych sytuacjach elitarne oddziały Imperium. To jednak nie wszystko, bowiem ci, którzy posiadają tytuły, stają się znacznie bardziej wymagający, a my prawdopodobnie będziemy musieli zapewnić takim jednostkom luksusowe pokoje, a także wykonywać ich wymyślne rozkazy. Do tego dochodzą jeszcze paranormalne moce, w których posiadanie wejdą tak zwani psycasterzy – wachlarz ich umiejętności poszerzy się o możliwość manipulowania innymi czy nawet teleportacji.

Aby jednak taki królewski tytuł zdobyć, w pierwszej kolejności należy wykonać pewne zadania. A z racji tego, że RimWorld cechuje się różnorodnością generowanych historii, gra będzie nas częstować zupełnie innymi opowieściami i zadaniami. Wykonanie tych ostatnich, poza tytułami, zapewni także sprzymierzeńców, specjalne przedmioty i wiele innych przydatnych rzeczy. Poza zmianami związanymi z dodatkiem Royalty, gra doczekała się masy usprawnień, poprawek i pomniejszych nowości – opis patcha znajdziecie tutaj.

https://youtu.be/ex5_XpQ-uJk

Przypomnijmy, że RimWorld zadebiutowało 14 stycznia 2014 w fazie wczesnego dostępu. Osadzona w realiach science fiction strategia doczekała się pełnoprawnej premiery 17 października 2018 roku, pojawiając się wyłącznie na komputerach osobistych. Jest to debiutancki projekt Ludeon Studios, który spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem.

