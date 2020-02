eSport

LM ,

Jeśli należycie do miłośników serii FIFA i lubicie śledzić także rozgrywki e-sportowe w piłkarskim symulatorze, to mamy coś, co Was zainteresuje. Tuż po wygranym spotkaniu w turnieju FUT Champions Cup IV, jeden z czołowych światowych graczy – Donovan „Tekkz” Hunt – przygotował dla firmy Electronic Arts ciekawe stanowisko. Zapytany o swoje wrażenia po spotkaniu odrzekł, że w zasadzie równie dobrze na jego miejscu mógłby być jego przeciwnik, gdyż każdy mecz w FIFA 20 to szansa 50/50 na wygraną. Obok nadmiernej losowości wspomniał też, że nikt nie czerpie radości z grania w nową FIFĘ, a sama gra w żaden sposób nie premiuje umiejętności graczy.



Cóż, jeśli w minionych miesiącach nie szło Wam najlepiej na serwerach, to możecie teraz powołać się na stanowisko profesjonalisty i upatrywać szczęścia oponentów. Natomiast zupełnie poważnie – ciekawe, jaka będzie oficjalna odpowiedź EA na wypowiedź gracza. Przy okazji najnowszej odsłony serii twórcy postanowili nieco zmodyfikować mechanikę rozgrywki i nawet jeśli profesjonaliści wciąż odnoszą sukcesy, to niekoniecznie muszą popierać zmiany. Zgadzacie się ze stwierdzeniem Tekkza?



FIFA 20 zadebiutowała na PC, PlayStation 4, Xboksie One i Nintendo Switch we wrześniu minionego roku. Tytuł został oceniony całkiem nieźle przez recenzentów, może z wyjątkiem wydania na konsolkę Nintendo, ale dla każdego z portów na Metacritic zobaczymy ocenę użytkowników oscylującą w okolicach 1/10.

https://clips.twitch.tv/SparklingIronicHareOneHand

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl