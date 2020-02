News

Maria Wawrzyniak ,

Premiera Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege miała miejsce ponad cztery lata temu – gra od francuskiego studia Ubisoft zadebiutowała 1 grudnia 2015 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Choć minęło naprawdę sporo czasu, tak produkcja wciąż cieszy się niemałą popularnością. Wczoraj nawet dowiedzieliśmy się, że w sobotę (22 lutego) tytuł oficjalnie pobił rekord liczby osób grających w niego równocześnie na platformie Steam, których wówczas było w grze aż 178 824. Warto jednak pamiętać, iż łącznie grających jest na pewno więcej, bowiem Rainbow Six: Siege jest również dostępne w sklepie Uplay oraz na konsolach obecnej generacji. Jednak nawet biorąc pod uwagę wyłącznie platformę Valve oraz fakt, że mamy do czynienia z ponad czteroletnim tytułem, twórcy z Ubisoftu mają powody do zadowolenia.

Jak twierdzi analityk Benji Sales (na którego Twitterowym profilu pojawiła się informacja o pobiciu rekordu), Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege to doskonały przykład długoterminowego wsparcia gry po jej oficjalnej premierze. Prócz tego dochodzi oczywiście przepustka sezonowa, która sprzedała się naprawdę nieźle. Na koniec przypomnijmy, że produkcja Ubisoftu zmierza także na konsole przyszłej generacji – PlayStation 5 oraz Xbox Series X.

