Dobra wiadomość dla miłośników gatunku MMO, którzy przy okazji nie stronią od mechanik walki o przetrwanie. Rosyjskie studio Enplex Games ujawniło oficjalną datę premiery swojej najnowszej produkcji – futurystycznej mieszanki akcji, RPG i survivalu zatytułowanej Population Zero. Tym samym dowiedzieliśmy się, że tytuł trafi do katalogu Steam Early Access dokładnie 5 maja, a wspomnianym doniesieniom towarzyszył załączony do wiadomości zwiastun.



To jednak nie wszystko – okazuje się, że twórcy zrewidowali swój model wydawniczy i wbrew wcześniejszym zapowiedziom za grę zapłacimy w tradycyjny sposób, a kosmetyczne mikropłatności będą jedynie dodatkiem. Ekipa chce w ten sposób zabezpieczyć środki na dalszy rozwój gry, dla której szykują sporo cotygodniowych nowinek.



Zgodnie z zapowiedziami twórców rozgrywka w Population Zero odbywać się będzie w siedmiodniowych cyklach. W każdym tygodniu będziemy próbować swoich sił, walcząc o przetrwanie w nieprzyjaznym środowisku, a gdy już wyjdziemy na prostą, to wrócimy do punktu wyjścia. Całość ma być fabularnie uzasadniona, a z każdym resetem planety w grze pojawią się nowe mechaniki, tajemnice i lokacje. Poza tym prowadzona przez nas postać zachowa pamięć z poprzedniej powłoki, a dodatkowo twórcy szykują przenoszenie części postępów przypisanych do konta.



Więcej o grze dowiemy się podczas tegorocznej edycji PAX East w Bostonie, na której Population Zero pojawi się z grywalną wersją. Tytuł na razie zmierza wyłącznie na PC, a okres Wczesnego Dostępu szacowany jest na około 9 miesięcy.

