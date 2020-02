4A Games skupia się na rozwoju ray tracingu na PlayStation 5 i Xbox Series X

News

Maria Wawrzyniak ,

Dziennikarze serwisu Eurogamer przeprowadzili wywiad z Olesiem Sziszkowstowem, czyli dyrektorem ds. technologii w studio 4A Games. Głównym tematem rozmowy było wprawdzie przeniesienie gry Metro Redux na konsolę Nintendo Switch, jednak nie zabrakło wzmianki o technologii ray tracingu oraz kwestii przyszłościowych. Twórca przyznał, że cały zespół jest w pełni zaangażowany w rozwój technologii śledzenia promieni światła, zamierzając wykorzystać ją w swoich przyszłych projektach. Kiedy zapytano go wiedzę o obsłudze ray tracingu przez PS5 i Xboksa Series X, odpowiedział, że sporo eksperymentował i uzyskał naprawdę zadowalające wyniki – my jednak będziemy musieli poczekać, aby zobaczyć, co 4A Games zaimplementowało do swoich przyszłych projektów.

Najprawdopodobniej w przyszłości technologia śledzenia promieni światła będzie jednym z kluczowych aspektów konsol nowej generacji (i nie tylko). Zainteresowanie ray tracingiem nieustannie rośnie, dzięki czemu wiemy coraz więcej na ten temat i zarazem możemy coraz więcej. Sama firma NVIDIA zaznacza, że aż dwie trzecie sprzedawanych obecnie układów do pecetów obsługuje technologię ray tracingu.

