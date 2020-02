Rekin osierocony przez matkę pożera ludzi, czyli Maneater na nowym materiale z rozgrywki

News

Maria Wawrzyniak ,

Deweloperzy ze studia Blindside Interactive podzielili się ostatnio nowymi materiałami z rozgrywki z gry Maneater – dość oryginalnego indyka z gatunku RPG akcji, gdzie wcielamy się w rekina osieroconego przez matkę i naszym głównym celem jest oczywiście przeżycie. Musimy więc walczyć o przetrwanie w niebezpiecznych wodach Gulf Coast i przy okazji pożerać absolutnie wszystko, co nadaje się do zjedzenia. Choć nowe materiały z Maneater raczej nie są dowodem na to, że będzie to przełom w branży, tak wciąż na pewno będzie to produkcja, po którą warto sięgnąć dla samego doświadczenia – studio wpadło bowiem na niezwykle ciekawy pomysł. Ba, w grze, która pozornie wydaje się dość płytka i nieskomplikowana, jest warstwa fabularna, również pokazana w jednym z materiałów. Zapraszamy więc do oglądania!

https://youtu.be/O-04nKiJkNg

https://youtu.be/TcL6wed95Rk

https://youtu.be/YFkbYcLDdUc

Przypomnijmy jeszcze, że Maneater zadebiutuje 22 maja bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.