Tegoroczna edycja konwentu PAX East tuż za rogiem, a tymczasem poznaliśmy jej kolejnego uczestnika. Tym okazuje się zapowiedziana jeszcze w minionym roku mroczna taktyczna strategia zatytułowana Othercide. Wygląda na to, że działania studia Lightbulb Crew zdecydowało się wesprzeć francuskie Focus Home Interactive, co nie tylko wpłynie na ostateczny kształt tytułu, ale też na związane z nim plany wydawnicze.



Wedle wcześniejszych doniesień Othercide powinno zadebiutować w katalogu Steam Early Access przed końcem minionego roku, ale tak się nie stało. Twórcy połączyli siły z Focus Home, przesunęli debiut na ten rok i wzięli pod uwagę także wydania na PlayStation 4 oraz Xbox One. Teraz jadą do Bostonu promować produkcję.



Othercide to wyjątkowo mroczna strategia rozgrywająca się w świecie horroru. Na pierwszy rzut oka jest to skrzyżowanie taktycznych rozwiązań z serii XCOM z ponurym klimatem typowym dla gier Dark Souls. Podczas zabawy staniem na czele frakcji Cór, które będziemy poświęcać w służbie sprawy. Przywołana organizacja jest ostatnią linią obrony ludzkości w starciu z koszmarnymi upiorami, a my nie tylko zadecydujemy o losie bohaterek, ale też nadamy im odpowiednie umiejętności czy osobowość. Całości ma dopełnić system dynamicznego planowania taktyki, który pozwoli wydawać rozkazy nawet na kilka tur do przodu.



Othercide zmierza na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Debiut jeszcze w tym roku, a tymczasem rzućcie okiem na niepokojący zwiastun.

https://www.youtube.com/watch?v=IIKBaclOT2I

