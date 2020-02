Zdjęcia do filmu Uncharted ruszają już niedługo, a reżysera wciąż brak

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Tom Holland, odtwórca głównej roli w filmie Uncharted, w ostatnim wywiadzie dla serwisu IGN zdradził, że wytwórnia Sony Pictures jest już gotowa, aby rozpocząć zdjęcia do wspomnianej produkcji. Według aktora będzie to miało miejsce w ciągu czterech najbliższych tygodni. I chociaż jest to dobra wiadomość, tak nie należy zapominać, że film wciąż nie posiada nowego (już siódmego) reżysera, który zastąpiłby Travisa Knighta. Pozostaje więc mieć nadzieję, że informacja o zdjęciach jest zielonym światełkiem. Jeżeli ostatecznie doczekamy się wyczekiwanej ekranizacji, prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia z dobrym dziełem – przynajmniej tak twierdzi Holland, który – jak pisaliśmy w osobnej wiadomości – przyznał, że najnowsza wersja scenariusza jest wyjątkowa i jego zdaniem, jest to jeden z najlepszych skryptów, jakie miał okazję czytać. Przypomnijmy, że premiera ekranizacji Uncharted została ostatecznie przeniesiona na 5 marca 2021 roku. Teraz tylko trzymać kciuki, że było to ostatnie opóźnienie.

