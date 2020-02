News

LM ,

Po dłuższej przerwie firma Wargaming powróciła do tematu zapowiedzianej jeszcze w minionym roku sieciowej strzelany zatytułowanej Caliber. Tym razem twórcy zapraszają fanów taktycznego strzelania do udziału w nadchodzących, zamkniętych testach beta produkcji, a przy okazji prezentują jej nowy zwiastun. Niestety nie wskazano przy okazji harmonogramu rzeczonych testów, więc zainteresowanym pozostaje jedynie: udać się pod ten adres; wpisać do bazy chętnych swój adres mailowy; a następnie oczekiwać na kontakt ze strony Wargaming.



Caliber to darmowa sieciowa trzecioosobowa strzelanka, która skupia się na członkach współczesnych oddziałów specjalnych. Twórcy obiecują silny nacisk na taktyczne oddziały, bliską współpracę w ramach czteroosobowych oddziałów oraz szczegółowe modele postaci, broni czy elementów wyposażenia. Całość zaprojektowano zarówno z myślą o starciach w trybie PvP, jak i kooperacyjnych misjach PvE. Jak to ze strzelankami bywa, na opublikowanych przez twórców materiałach Caliber wygląda dosyć chaotycznie, ale z pewnością skorzystamy z najbliższej okazji, by sprawdzić grę w bojowych warunkach.



Caliber zmierza na PC, na razie bez konkretnej daty premiery.

gallery:13651

https://www.youtube.com/watch?v=EFjpkQ4l3UE

