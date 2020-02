News

LM ,

Okazuje się, że do uzyskania statusu obrońcy i bohatera wirtualnych nie zawsze wymagana jest wyśrubowana konfiguracja sprzętowa. Czasami wyprawa do fantastycznych światów wymaga zwykłego Edytora tekstu dostępnego domyślnie w systemach Windows. Studio Sheepolution zaprezentowało światu swój oryginalny i co równie ważne – darmowy – projekt: fabularne RPG zatytułowane And yet it hurt. Rzućcie okiem na załączony poniżej zwiastun.



Tytuł prezentuje historię chłopca, który wyrusza w podróż, by pomścić śmierć rodziców. Po drodze czeka na niego eksploracja, interakcje z NPC, walka z oponentami i liczne zagadki środowiskowe. Wszystko to tylko i wyłącznie w Notatniku Windowsa, a raczej jego nieco podrasowanej wersji, którą pobierzecie wraz z tytułem. Gra ma chyba najbardziej monotonną mechanikę rozgrywki z możliwych – ta ogranicza się do wprowadzania X do jednego z dostępnych checkboksów, a następnie zapisywania pliku. W ten sposób przechodzimy do kolejnego etapu i chociaż całość wygląda bardzo nietypowo, to zaprezentowana w grze opowieść może być całkiem niezła. Zainteresowanych odsyłamy pod ten adres.



And yet it hurt to nie jedyny przykład ciekawego wykorzystania standardowych składników Windowsa – wystarczy przywołać grywalną wersję Civilization w Excelu, o której wspominaliśmy w minionym roku.

https://www.youtube.com/watch?v=qcdMVoE4mJM&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl