Redakcja serwisu PC Gamer podzieliła się z nami krótkim, ale treściwym fragmentem rozgrywki z najnowszej produkcji studia Torn Banner – kontynuacji wydanego w 2012 roku Chivalry: Medieval Warfare, czyli Chivalry 2. Na załączonym do wiadomości materiale możecie zobaczyć ujęcia z trybu drużynowy deathmatch na 32 graczy, podczas którego w powietrzu latają rozmaite kończyny, tyska krew a zbrojni padają bez życia. Jednym słowem średniowieczne pole bitwy.



Całość swoim komentarzem uświetnił Tyler Wide z PC Gamera. Według niego rozgrywka w Chivalry 2 jest bardzo satysfakcjonująca, nawet dla tak okrojonego trybu zarezerwowanego wyłącznie do piechoty. Jednocześnie wskazał, że walka w zwarciu jest nieco mniej nastawiona na zręczność i refleks gracza, czego możemy doświadczyć w Mordhau, a twórcy postawili na odpowiednie poruszanie się po polu walki i wyczucie zachowania dzierżonej broni.



Oczywiście nie jest to nawet bliski premierowego buildu wycinek gry, więc zauważymy masę koślawych animacji i drobnych głupotek, jak zrywający się błyskawicznie rycerz w zbroi płytowej. Ostatecznie gra wciąż pozostaje bez oficjalnej daty premiery, ale wedle deklaracji Torn Banner Studios ukaże się jeszcze w tym roku.



Chivalry 2 zmierza wyłącznie na PC, gdzie będzie dostępna wyłącznie dla Epic Games Store.

https://www.youtube.com/watch?v=V9B2EyMnhzo

https://www.youtube.com/watch?v=KnHcGd50fcI

