Niezależne czeskie studio Kubi Games ujawniło szczegóły swojego najnowszego projektu. Tym okazuje się utrzymane w mrocznym klimacie izometryczne RPG akcji zatytułowane 1428: Shadows over Silesia. Jeśli tytuł przywodzi na myśl jakieś skojarzenia, to całkiem słusznie – akcja rozegra się realiach czeskiego średniowiecza, a tłem naszych działań będą wojny husyckie. Jednak to nie z heretykami przyjdzie nam się mierzyć, a z pradawnym złem kryjącym się po powierzchnią Ziemi.



Tym samym wkraczamy do podziemi, by eksplorować kolejne poziomy lochów, kaplic czy krypt. Inspiracji pierwszym Diablo nie sposób nie zauważyć, ale twórca postanowił wzbogacić rozgrywkę o elementy skradankowe i zagadki środowiskowe. Podobnie jak hicie Blizzarda, w 1428: Shadows over Silesia zmierzymy się z zalęgłym plugastwem, a każdy krok będziemy stawiać ostrożnie, gdyż ściągnięcie na siebie zbyt wielu oponentów, to bezpośrednia ścieżka do grobu. Twórcy obiecują angażującą linię fabularną, liniową strukturę rozgrywki i typowe dla przygodówek zagadki. Zapowiada się ciekawie, szczególnie dla fanów powolnej rozgrywki wzorowanej na pierwszym Diablo.

1428: Shadows over Silesia zmierza na PC za pośrednictwem Steam, ale bez choćby przybliżonej daty premiery.

https://www.youtube.com/watch?v=jxzlF8NkOUQ&feature=emb_title

