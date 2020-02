Wiedźmin 3 na Switcha z wyczekiwaną aktualizacją – jest cross-save z PC!

News

Maria Wawrzyniak ,

Po prawie tygodniu plotek i domysłów, aktualizacja v.3.6 do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon w wersji na Nintendo Switch jest dostępna do pobrania.

Deweloperzy ze studia Saber Interactive odpowiadający za port gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na konsolę Nintendo Switch wypuścili do wspomnianej gry nową aktualizację v.3.6, na której temat plotki pojawiały się przez ostatni tydzień. Jeszcze wczoraj powoływaliśmy się na użytkowników Reddita, którzy odnaleźli spis zmian paczki – ta pojawiła się bowiem w Korei. Dzisiaj natomiast możemy już oficjalnie potwierdzić, że aktualizacja v.3.6 jest dostępna do pobrania również na terytorium naszego kraju. Co dokładnie wprowadza? Po pierwsze, dziesięć nowych ustawień graficznych, takich, jak wygładzanie krawędzi czy zmiana głębi ostrości lub rozmycia obrazu. Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami, najciekawszą i prawdopodobnie najlepszą funkcją, która pojawiła się razem z patchem, jest jednak cross-save z pecetami na platformie Steam oraz GOG. Oprócz tego wprowadzono tłumaczenia dla niektórych regionów. Oczywiście, w aktualizacji nie zabrakło poprawek wydajności oraz eliminacji błędów.

Przypomnijmy, że gra Wiedźmin 3: Dziki Gon w kompletnej edycji zadebiutowała na konsoli Nintendo Switch 15 października ubiegłego roku. Jak już wspomnieliśmy, za port produkcji od studia CD Projekt RED odpowiada amerykański zespół Saber Interactive. Konwersja sprzedała się znakomicie, została doceniona przez graczy i zebrała bardzo wysokie oceny, dzięki czemu świat zainteresował się pozostałymi grami rodzimego zespołu.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis