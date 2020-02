News

Od przeszło tygodnia w sieci na zmianę pojawiają się i znikają doniesienia o nadchodzącej aktualizacji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na konsolach Nintendo Switch. Temat zainicjowało odpowiedzialne za obsługę portu Saber Interactive, ale krótko po pierwszych komunikatach studio usunęło wszelkie wzmianki o obiecującej paczce. Ta pojawiła się niespodziewanie w Korei, o czym donoszą użytkownicy forum reddit.



Zgodnie z rewelacjami podanymi przez forumowiczów, w przywołanej aktualizacji Switchera pojawiło się osiem dodatkowych opcji personalizacji ustawień grafiki: Bloom, Sharpen, Depth of Field, Depth of Field for Cut-scenes, Chromatic Aberration, Water Quality, Foliage Visibility Range oraz Anti-Aliasing. Co jednak ważniejsze, nowa paczka ma też gwarantować miłośnikom zabawy na Switch funkcję cross-save ze stanami zapisu rozgrywki dostępnymi dla pecetowych wydań na Steam oraz GOG. Ile w tym prawdy? Trudno powiedzieć, gdyż żadna z odpowiedzialnych za grę firm nie odniosła się do tych doniesień.



Współdzielone stany rozgrywki bez wątpienia byłyby świetnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy bawią się na Switch głównie poza domem. W ten sposób mogliby kontynuować zabawę z pecetów także w podróży. Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, to zapewne łatka z drobnym poślizgiem pojawi się także w pozostałych regionach, ale na razie warto podejść do omówionych tu informacji z odpowiednią rezerwą.



Wiedźmin 3: Dziki Gon — Edycja kompletna zadebiutowało na Nintendo Switch 15 października minionego roku. Port cieszył się sporym zainteresowaniem przy okazji premiery serialu Netflix, więc być może RED-zi będą skłonni nieco zainwestować w jego rozwój.

