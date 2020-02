Umarł nowy shooter twórców EVE Online, niech żyje nowy shooter twórców EVE Online

News

Maria Wawrzyniak ,

Project Nova zostało oficjalnie zapowiedziane jeszcze w 2016 roku jako wieloosobowa strzelanka. Dla studia CCP Games, znanego głównie z symulatora kosmicznego EVE Online, miało to być podejście do nowego gatunku. Kolejne podejście – w 2013 roku deweloperzy wypuścili na konsole PlayStation 3 strzelankę DUST 514, której serwery ostatecznie zostały zamknięte trzy lata później. Ponadto studio pracowało kiedyś nad Project Legion, ulepszoną wersją pecetową DUST 514, jednak produkcja została przerwana. A teraz mamy nieszczęsne Project Nova i oficjalny komunikat na stronie internetowej gry, w którym twórcy oznajmiają, że postanowili porzucić pracę nad grą, aby… zająć się nową produkcję z tego samego gatunku. Teoretycznie więc Project Nova umarło, aby odrodzić się w innym ciele – a przynajmniej tak twierdzą twórcy (via GamesIndustry.biz). Znajdujący się w Londynie oddział CCP Games wykorzysta elementy wspomnianego projektu do opracowania nowej sieciowej strzelanki, która ma być znacznie większa pod względem skali i znacznie bardziej ambitna. Wszyscy ci, którzy zajmowali się Project Nova, zostali oddelegowani do innych projektów. Pozostaje więc pytanie, co autor ma na myśli przez znacznie większa oraz znacznie bardziej ambitna – być może deweloperzy EVE Online powrócą do elementów MMO, może w końcu im się uda. Kto wie.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis