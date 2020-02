News

Jeśli zastanawialiście się, co w ostatnich miesiącach stało się z obiecującym, aczkolwiek nietypowym RPG akcji Biomutant, to mamy dla Was najnowsze doniesienia. Przedstawiciele odpowiedzialnego za tytuł studia Experiment 101 oficjalnie poinformowali, że gra wciąż jest w produkcji, a oni zamierzają dowieźć ją na rynek. Jak łatwo było zauważyć na publikowanych przez ekipę materiałach, całość była daleka od ideału, także na gruncie oprawy wideo i twórcy zamierzają dopieścić tytuł przed jego premierą. Niestety ekipa wciąż nie jest w stanie określić konkretnej daty premiery Biomutant – w komunikacie czytamy, że termin debiutu poznamy, gdy twórcy będą pewni, że go dotrzymają.



Biomutant to RPG akcji w postapokaliptycznym świecie, który zamieszkują humanoidalne zwierzęta ze szczególnym zamiłowaniem do wschodnich sztuk walki. Ciekawa koncepcja idzie w parze z ambitnymi rozwiązaniami na gruncie narracji – twórcy umieszczają nas na osi wydarzeń fabularnej, ale na całokształt opowieści wpływa tzn. bajarz, który prezentuje nam historię, którą kreujemy samodzielnie naszymi działaniami. Całość napakowana akcją z dynamicznym i zręcznościowym system walki z myślą wyłącznie dla pojedynczego gracza.



Tytuł miał zadebiutować w 2018 roku, ale oryginalny zamysł zwrócił uwagę firmy THQ Nordic, która kupiła go wraz z całym studiem i postanowiła rozbudować, co wpłynęło na plany wydawnicze.

Biomutant zmierza na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

