W ubiegłym tygodniu mogliśmy po raz pierwszy rzucić okiem na Roberta Pattinsona w kreacji przygotowanej z myślą o zaplanowanym na 2021 roku filmie The Batman. Brytyjczyk pokazał się w pełnej krasie i chociaż kostium wygląda całkiem nieźle, to warto pamiętać, że pierwotnie miał go nosić ktoś inny.



Oczywiście znany z poprzednich kreacji Mrocznego Rycerza Ben Affleck, który nie tylko miał odtworzyć główną rolę w The Batman, ale też napisać scenariusz i wyreżyserować film. Ostatecznie Amerykanin zrezygnował zupełnie z udziału, a jego zadaniami podzielili się wspomniany już Robert Pattinson oraz Matt Reeves, który zajął się scenariuszem i reżyserią. Przez dłuższy czas powody stojące za decyzją Afflecka były niejasne, ale ten zdecydował się otworzyć w rozmowie z The New York Times.



Okazuje się, że największy wpływ na jego decyzję miało wystąpienie w filmie Justice League, po którym aktor mocno zmienił podejście do roli Bruce’a Wayne’a. W rozmowie z NYT przyznał, że gdyby jednak zdecydował się ponownie przywdziać strój Batmana, to pewnie na dobre wpadłby w alkoholizm. Aktor wspomina, że zaprezentował komuś z otoczenia scenariusz filmu, a ten przyznał, że całość wygląda nieźle, ale Affleck zapije się na śmierć, jeśli będzie musiał jeszcze raz przez to przechodzić.



W dalszej części wypowiedzi aktor przyznał, że w pewnym czasie korzystał ze wszelkich możliwych ziemskich uciech, by poczuć się lepiej samemu ze sobą. To nie wystarczało, więc wkrótce wpadł w nie jeszcze bardziej. Ostatecznie czuł się tylko gorzej, ale wpadł w cykl, którego nie potrafił przełamać. Całość położyła się cieniem na jego życiu rodzinnym i w 2018 roku aktor rozstał się z żoną.



Cóż, wygląda na to, że rola Mrocznego Rycerza to ciężki kawałek chleba, nawet jeśli aktor musiał się jedynie w niego wcielić. Ciekawe, jaki pogląd na sprawę mają pozostali odtwórcy tej roli. Affleck pojawił się na wielkim ekranie jako Batman trzykrotnie – w Batman v Superman Dawn of Justice, Suicide Squad oraz Justice League. Praca jak każda inna, a może prawdziwe piekło? Co o tym sądzicie?



Film The Batman z Robertem Pattinsonem trafi do kin 25 czerwca 2021 roku.

