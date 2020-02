Popkultura

LM ,

Jeśli po ubiegłorocznych doniesieniach związanych z obsadzeniem w roli Batmana znanego przede wszystkim z ekranizacji kasowej sagi Zmierzch Roberta Pattinsona byliście nastawieni sceptycznie, to macie okazję zrewidować swój pogląd. Matt Reeves, reżyser najnowszego obrazu kinowego o Mrocznym Rycerzu opublikował w sieci wideo testowe z Anglikiem w roli głównej. Krótki, niezbyt czytelny, ale za to klimatyczny materiał prezentuje Pattinsona w pełnym rynsztunku, który będzie się nieco różnił od wcześniejszych kostiumów. Najwięcej uwagi przyciąga oczywiście metalowy symbol człowieka-nietoperza, który wygląda, jakby miał służyć do czegoś więcej, niż tylko do ozdoby.



The Batman Matta Reevesa zadebiutuje 23 czerwca 2021 roku. Przed kilkoma dniami oficjalnie rozpoczęto zdjęcia, więc niewykluczone, że niebawem twórcy podzielą się z nami nowymi materiałami z planu. Obok Pattinsona na wielkim ekranie zobaczymy także mnóstwo znajomych twarzy: Jeffrey Wright (komisarz Gordon), Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Człowiek Zagadka), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), John Turturro (Carmine Falcone), Colin Farrell (Pingwin) i Alex Ferns (Pete Savage).

https://www.youtube.com/watch?v=FN6b6JngKNw

