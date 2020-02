News

Dobra wiadomość dla fanów takich produkcji jak Statis czy Cayne. Odpowiedzialne za nie studio The Brotherhood przymierza się do wypuszczenia na rynek swojej najnowszej gry – łączącej klimaty scicne-fiction z postapokalipsą izometrycznej przygodówki zatytułowanej Beautiful Desolation. Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami deweloperów tytuł trafi na serwery platform Steam i GOG dokładnie 26 lutego. Co ciekawe, chociaż podczas procesu deweloperskiego ekipa posiłkowała się wsparciem rozmaitych twórców, to trzon The Brotherhood stanowią zaledwie dwie osoby, a wyprodukowanie omawianej gry zajęło im około 3 lat.



Beautiful Desolation przenosi nas w niezbyt świetlaną przyszłość, gdzie na Ziemię dotarła nieznana w naszej galaktyce skała, a zebrane z niej informacje pozwoliły ludzkości wykonać wielki skok technologiczny. To oczywiście doprowadziło do kolejnych, zakrojonych na jeszcze większą skalę konfliktów, a nasza cywilizacja wkrótce stanęła na krawędzi wyginięcia. Akcja gry rozgrywa się na wiele lat po tych wydarzeniach, a całość czerpie garściami z marki Fallout czy filmu Mad Max.



W grze pojawią się realnie odwzorowane miejsca uchwycone dzięki fotogrametrii w okolicach Kapsztadu, a całość zbudowano na silniku Unity. Tytuł stawia na bogatą narrację, więc jedynym mankamentem dla rodzimych graczy, może być brak polskiej wersji językowej. Jednak jeśli jesteście gotowi przymknąć na to oko, to już za tydzień czeka Was ciekawa przygoda.

https://www.youtube.com/watch?v=dDXZ_hsHUVw&feature=emb_title

