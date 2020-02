News

Wygląda na to, że po wielu latach rozmaitych problemów, głównie finansowych, firma Crytek ma powody do zadowolenia. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami dziś na konsolach PlayStation 4 i Xbox One ukazała się finalna wersja sieciowej strzelanki w konwencji horroru zatytułowanej Hunt: Showdown. Deweloperzy dowieźli produkcję na konsolę po niemal 3 latach od jej zapowiedzi, a właściwie po prawie 6 latach od pierwszej prezentacji tytułu – wtedy jeszcze jako Hunt: Horrors of the Gilded Age. Rzućcie okiem na premierowy, naładowany akcją zwiastun.



Hunt: Showdown przenosi nas do alternatywnej wersji stanu Luizjana z XIX wieku. Tam jako łowca zmagamy się z innymi drużynami, by pokonać bossa i uciec z jego trofeum. Całość stawia przede wszystkim na rywalizację pomiędzy poszczególnymi zespołami, ale kluczowa jest także współpraca z członkami drużyny. Do zabawy możemy przystąpić samodzielnie lub w dwu- a nawet trzyosobowych ekipach. Crytek zadbał o dopracowany model strzelania i przejmujący, mroczny klimat wykreowanych na potrzeby zabawy lokacji.



Hunt: Showdown dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Na pecety tytuł trafił w sierpniu 2019 roku, a jego debiut poprzedziło kilkanaście miesięcy wczesnego dostępu.

