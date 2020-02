Kingdom Hearts HD Collections niespodziewanie debiutuje na Xbox One

News

Maria Wawrzyniak ,

Już w listopadzie ubiegłego roku pojawiła się informacja o dostarczeniu przez firmę Microsoft serii Kingdom Hearts na konsolę Xbox One. Wygląda jednak na to, że koncern, wraz ze Square Enix, zdecydował się nie ujawniać żadnych szczegółów i po prostu zrobić dokładnie to, co zostało nam obiecane – niespodziewanie, bez żadnego ogłoszenia, posiadacze sprzętu Microsoftu mogą zagrać już w Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX oraz Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue. Zestawy widnieją w sklepie (tutaj i tutaj). Nagła premiera oznacza, że teraz na Xboksie One dostępna jest cała saga Kingdom Hearts – trójka bowiem była dostępna na wspomnianej platformie już w dniu swojej premiery. A gdyby ktoś chciał dokładnie wiedzieć, co zawierają oba zestawy, podajemy pełną listę:

KINGDOM HEARTS FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories

KINGDOM HEARTS 358/2 Days (HD Remastered)

KINGDOM HEARTS II FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep Final MIX

KINGDOM HEARTS Re:coded (HD Remastered)

KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage –

KINGDOM HEARTS χ Back Cover (film)

KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD

