Wygląda na to, że moda na przesuwanie terminów debiutu dotarła także na grunt strategii. W najnowszym komunikacie opublikowanym za pośrednictwem Twittera studio Romero Games zapowiedziało konkretną obsuwę swojej produkcji – Empire of Sin. Planowana na wiosnę gra, zgodnie z najnowszymi doniesieniami zadebiutuje dopiero jesienią, aczkolwiek wciąż nie wskazano konkretnego terminu. Powód? Nic nadzwyczajnego, ekipa potrzebuje dodatkowego czasu, by w pełni dopracować grę i dowieźć ją na rynek, chociaż w przypadku strategii półroczna obsuwa może wydawać się podejrzana.



Empire of Sin przeniesie nas do Chicago z ery prohibicji. Tam pokierujemy własną organizacją przestępczą, by walczyć o wpływy w mieście i na czarnym rynku. Tytuł połączy zarówno sferę ekonomiczną przestępczej działalności, jak i umożliwi nam prowadzenie regularnych walk z członkami pozostałych mafijnych rodzin, które rozegramy z podziałem na tury. Obok bezpośredniego starcia wykorzystamy także szereg działań zakulisowych jak uwodzenie, przekupstwo czy szantaż. Całość opracowano wyłącznie z myślą o zabawie dla pojedynczego gracza.



Empire of Sin zmierza na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Premiera jesienią.

https://www.youtube.com/watch?v=F_izLa5D5NY

