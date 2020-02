News

LM ,

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez długi czas DICE nie zamierza wychylać się z zapowiedzią Star Wars: Battlefornt 3, a zamiast tego – zgodnie z niedawnymi deklaracjami – od dłuższego czasu zabiega o to, by Star Wars: Battlefront 2 było wszystkim, czego potrzeba fanom marki. Dowodzi to najnowszy materiał wideo opublikowany na kanale Cinematic Captures, którego twórcy postanowili porównać oprawę wizualną gry z wersją z grudnia 2018 roku.



Okazuje się, że od tamtego czasu DICE zapewniło niemal wszystkim aspektom produkcji gruntowne odświeżenie, czego nie można wychwycić na pierwszy rzut oka, gdyż poprawki były dystrybuowane stopniowo, ale zestawienie większości z nich w jednym materiale robi wrażenie. W ciągu przeszło roku w grze pojawiło się nowe oświetlenie, efekty cząsteczkowe, masa nowych animacji, a także szereg zmian w wyglądzie i prezentacji bohaterów. Rzućcie okiem na załączony poniżej materiał.



Star Wars: Battlefront 2 ukazało się w listopadzie 2017 roku jako maszynka do zarabiania pieniędzy na rozmaitych mikropłatnościach. Tytuł trafił na PC, PlayStation 4 i Xboksa One z tak kontrowersyjnym modelem biznesowym, że oberwało nie tylko EA, ale rozpoczęła się międzynarodowa debata związana z lootboksami w grach.



Ostatecznie Electronic Arts postanowiło znacznie zmniejszyć nacisk na mikropłatności, a tytuł korzysta z kolejnej fali przypływu popularności marki Star Wars i wkupuje się w serca kolejnych graczy.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=2wY7qJ0KlP0&feature=emb_title

