Wygląda na to, że zestawy deweloperskie klasycznych już konsol mogą być istną skarbnicą nieujawnianych fragmentów ze skasowanych projektów. Tak przynajmniej jest w tej sytuacji, gdy po niemal 18 latach od pierwotnej zapowiedzi do sieci wyciekł fragment zapisu rozgrywki z akcyjniaka Blizzarda w uniwersum Starcrafta. Starcraft Ghost zostało oficjalnie zapowiedziane jeszcze w 2002 roku, jako trzecioosobowa gra akcji w świecie udaje strategii i chociaż zmierzało na konsole ówczesnej generacji — PlayStation 2, Xbox i GameCube, to nigdy na nie nie dotarło. Teraz możecie zobaczyć namiastkę potencjalnego hitu.

Jako że gameplay rzekomo wyciągnięto z zestawu deweloperskiego, to nie ma pewności, jak wczesna jest to wersja i czy w zasadzie nie jest to jedynie jakiś prototyp. Ostatecznie nie ma to w tym momencie już żadnego znaczenia, bo po obejrzeniu załączonego poniżej materiału przekonacie się, że ta jest bez wątpienia grą tamtych czasów i na pewno w tej formie nie mogłaby trafić na rynek. Dodatkowo wieść niesie, że gdzieś ktoś ma grywalną wersję Starcraft Ghost i tylko ją zarejestrował, więc niewykluczone, że kiedyś przyjdzie Wam sprawdzić grę samodzielnie.



Warto pospieszyć się z obejrzeniem materiału, gdyż w chwili, gdy zaczynałem ten wpis, w sieci były dostępne dwa nagrania, a teraz już tylko jedno. Na dokładkę kilka screenów z menu.

gallery:13642

https://www.youtube.com/watch?v=DHQVsejt_bE&feature=emb_title

