Spadek sprzedaży konsol obecnej generacji znacznie większy, niż oczekiwało Sony i Microsoft

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Znany analityk firmy Nico Investors, Daniel Ahmad, poinformował jakiś czas temu na swoim Twitterze o znacznie niższym od zakładanego przez Sony oraz Microsoft zainteresowaniu konsolami obecnej generacji. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez eksperta NPD Group, na którego Ahmad się powołał, sprzedaż wspomnianego sprzętu spadła aż o 35 procent w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przyczyna jest chyba dla wszystkich oczywista, bowiem chodzi o konsole nowej generacji, czyli PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Co więcej, liderem styczniowego zestawienia była konsola Nintendo Switch, która cieszy się tak samo dużym zainteresowaniem, co wcześniej.

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1228319846942814208?s=20

Oczywiście, choć nie ma nic dziwnego w samym spadku – to jasne, że im bliżej do premiery konsol nowej generacji, tym mniej opłacalne jest kupowanie sprzętu z generacji obecnej – o tyle interesujący jest fakt, że zarówno Sony, jak i Microsoft przewidywały znacznie stabilniejszą sytuację. Ponadto warto również zwrócić uwagę na fakt, że ceny obu konsol już od jakiegoś czasu nie uległy żadnym zmianom, a premiery kilku większych tytułów zostały przesunięte.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis