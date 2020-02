News

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy lubią przechadzki i sporadyczne konfrontacje z tubylczymi mutantami w wirtualnej Zonie. Na serwerach ModDB pojawiła się nowa, obszerna aktualizacja popularnego moda Lost Souls do wydanej w 2007 roku gry STALKER Shadow of Chernobyl. Tym razem twórca postarał się o gruntowne odświeżenie wielu aspektów oprawy wizualnej oraz postarał się, by nasza wycieczka w rejony Strefy Wykluczenia nie przypominała niedzielnego pikniku. Co na Was czeka?

Zawartość STALKER Shadow of Chernobyl Lost Souls V2.0

Na dobry początek solidny kopniak, by znacznie bardziej przemierzać rejony elektrowni w Czarnobylu – modder wyraźnie zredukował odporności protagonisty na wszelkie statusy, co pozwoli nam znacznie szybciej się wykładać. Wolniej natomiast będziemy się poruszać i biegać sprintem, gdyż to ma zagwarantować większy realizm wyprawy. Na dodatek twórca przeprojektował współczynniki obrony i ataku, tak by były bardziej przekonujące, a na to wszystko wprowadził nową ekonomię i zarządzenie wyposażeniem.



Oczywiście Lost Souls V2.0 ma nas też uraczyć wizualnymi fajerwerkami, a przynajmniej próbą ich wdrożenia do leciwego już tytułu. Nowe tekstury dla niemal każdego elementu świata przedstawionego, naszego wyposażenia i mutantów. Do tego nowe oświetlenie, większe natężenie światła latarki; skyboksy i efekty związane z warunkami atmosferycznymi. Na dokładkę kilka smaczków jak dynamiczny HUD, garść poprawek w interfejsie użytkownika i nowe ikonki dla przedmiotów w ekwipunku.



Jeśli szukacie jeszcze większych wyzwań i nie możecie doczekać się nowinek związanych z grą STALKER 2, to wszystko, co niezbędne do zabawy z Lost Souls V2.0 znajdziecie pod tym adresem.

