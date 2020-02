Nadchodzi nowa odsłona CapcomVS, aktor podkładający głos V w Devil May Cry 5 powiedział o kilka słów za dużo

News

Maria Wawrzyniak ,

Ostatnia część serii CapcomVS, czyli Marvel vs. Capcom: Infinite okazała się dość dotkliwą porażką dla twórców – w serwisie Metacritic średnia ocen graczy wynosi zaledwie 53 punkty na sto. Jedno jest pewne: Capcom musi zmienić swoje podejście do tworzenia nowych produkcji, szczególnie ze wspomnianego cyklu. Z drugiej strony mamy jednak wielkie hity, jak chociażby Monster Hunter: World czy Devil May Cry V, dlatego większość fanów koncernu ma nadzieję na to, iż w przyszłości Japończykom uda się stworzyć projekty znacznie lepszej jakości. Teraz natomiast na horyzoncie pojawiła się wieść o nowej grze z cyklu CapcomVS.

https://twitter.com/brihanford/status/1228820366614622208?s=20

Źródłem informacji jest Brian Hanford, którego możecie przede wszystkim kojarzyć z podkładania głosu bohaterowi V w Devil May Cry V. Hanford opublikował wpis na swoim Twitterze, w którym zdradził, że jest niezwykle podekscytowany nowym CapcomVS, w którym mamy spotkać zarówno zupełnie nowe postacie, jak i bardzo znajome twarze. Jak myślicie, czy Marvel po raz kolejny zgodzi się na współpracę? Czy może czeka nas coś zupełnie innego?

