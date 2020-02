News

Przed kilkoma dniami na serwerach PlayStation oficjalnie zadebiutowała finalna wersja gry Dreams od Media Molecule. Wirtualny plac zabaw z masą narzędzi do tworzenia rozmaitych kreacji zainspirował już niejednego użytkownika do przeniesienia na jego grunt popularnej marki. Tym razem padło na wydaną w 2015 roku grę Fallout 4 Bethesdy. W Dreams pojawiło się jedynie kilka pomniejszych etapów tytułu, a wraz z nimi drobne smaczki i minigry, ale i tak imponuje precyzja, z jaką odwzorowano wszelkie detale. Możecie być także pod wrażeniem przygotowanych specjalnie z myślą o kreacji modeli, które powstały wyłącznie z pomocą narzędzi, które oferuje Dreams. Dajcie znać, co o tym sądzicie.



Dreams od Media Molecule to pierwsza tegoroczna gra na wyłączność na konsolach PlayStation 4. Tytuł działał we wczesnym dostępie już od kwietnia minionego roku i chociaż gracze stworzyli już masę ciekawych poziomów, to niestety nie wszystkie z nich przetrwają na serwerach. Wszystko zależy tu przede wszystkim od posiadaczy praw autorskich do konkretnej marki – jeśli zażądają oni usunięcia kreacji, to twórcy będą do tego zmuszeni. Jednocześnie zachęcają, by drażliwymi modami nie obnosić się publicznie, co zwiększy ich szanse na przetrwanie.



Premierowa wersja Dreams oferuje szereg nowych narzędzi oraz dopracowane materiały, stanowiące samouczek dla nowych graczy. Tytuł wedle pogłosek miał pojawić się także na PC i chociaż deweloperzy tego nie potwierdzają, to nie ukrywają przy tym, że chętnie zobaczyliby grę na kolejnych platformach.

https://www.youtube.com/watch?v=VWsWdp7VUMw&feature=emb_title

