State of Decay 2 doczeka się ogromnej aktualizacji pod tytułem Juggernaut Edition

Maria Wawrzyniak

Deweloperzy ze studia Undead Labs zapowiedzieli naprawdę sporą aktualizację do gry State of Decay 2 oraz ogłosili, że produkcja wreszcie zadebiutuje na platformie Steam.

Po prawie dwóch latach od premiery, która miała miejsce 22 maja 2018 roku, gra State of Decay 2 doczeka się ogromnej aktualizacji, Juggernaut Edition. Patch wprowadzi do tytułu zupełnie nową mapę, miasteczko Providence Ridge, nową kategorię ciężkiej broni białej, odświeży szatę graficzną oraz sterowanie, naprawi sporo błędów, a nawet poszerzy obecną ścieżkę dźwiękową o parę nowości. Co więcej, razem z premierą Juggernaut Edition wszystkie dotychczasowe dodatki, czyli Independence Pack, Heartland oraz Daybreak zostaną udostępnione całkowicie za darmo. Osoby, które zdążyły je jednak kupić, w ramach rekompensaty dostaną ekskluzywne nagrody w grze.

Aktualizacja Juggernaut Edition zadebiutuje 13 marca bieżącego roku na pecetach oraz konsolach Xbox One. A jakby tego było mało, tego samego dnia gra State of Decay 2 zadebiutuje wreszcie na platformie Steam, gdzie została wyceniona na 107,99 złotych i jest aktualnie dostępna w przedsprzedaży. Przypomnijmy, że gra stanowi bezpośrednią kontynuację pierwszej części wydanej w 2013 roku. Ponownie mamy do czynienia z osadzonym w otwartym świecie survivalem wzbogaconym o mocno rozbudowane elementy RPG. Naszym głównym zadaniem jest więc oczywiście przeżycie apokalipsy zombie – musimy więc gromadzić potrzebne zasobny, rozbudowywać swoje kryjówki i bronić się przed hordami przeciwników. Nowością w dwójce jest tryb wieloosobowy, gdzie w przetrwaniu mogą nam pomóc inni gracze.