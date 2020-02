Fortnite dodaje nową emotkę, gracze mogą tańczyć jak Rick Astley w "Never Gonna Give You Up"

News

Maria Wawrzyniak ,

Niezależnie od tego, czy należycie do grupy osób, które, delikatnie rzecz ujmując, nie przepadają za grą Fortnite od Epic Games, chyba nikt nie zaprzeczy, gdy powiem, że twórcy o tę produkcję wyjątkowo dbają i nieustannie wprowadzają do niej nową zawartość. Jakiś czas temu w popularnym battle royale pojawiła się chociażby Harley Quinn, a dziś mamy dla Was niezwykłą i wyjątkową emotkę – legendarny taniec Ricka Astleya do jego piosenki Never Gonna Give Up. A jakby tego było mało, poniższy filmik skomentował sam piosenkarz: nie mogę uwierzyć, że zostałem rybą próbującą udawać prawdziwego mnie. Na filmiku przedstawiającym emotkę występuje bowiem postać w stroju ryby, którą z kolei później zastępuje niedźwiedź polarny. Cóż. Zostawimy to tutaj po prostu i przypomnimy jeszcze, że aktualnie trwa Fortnite: Rozdział 2, czyli nowy etap w rozwoju gry, który wprowadził do niej nowe lokacje i sporo innych atrakcji – szerzej poczytacie o tym tutaj.

https://youtu.be/6mhmcwmgWbA

