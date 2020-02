Zdjęcia do Indiana Jones 5 mają rozpocząć się za dwa miesiące

Popkultura

Dwa dni temu na oficjalnym kanale stacji CBS na YouTubie pojawił się wywiad z Harrisonem Fordem, który zdradził w rozmowie kilka interesujących informacji na temat najnowszego filmu z kultowej serii Indiana Jones oraz na temat swojego udziału w produkcji. Aktor potwierdził przede wszystkich, że powróci na ekran w najnowszym filmie oraz że zdjęcia do piątej części rozpoczną się za około dwa miesiące. Ford przyznał również, że bardzo cieszy się ze swojego powrotu do roli Indiany Jonesa, zwłaszcza, że jest to seria uwielbiana przez fanów na całym świecie. To jednak oznacza równocześnie, iż na twórcach ciąży naprawdę ogromna odpowiedzialność. Fragment rozmowy możecie obejrzeć poniżej. Przypomnijmy, że premiera filmu została zaplanowana na 9 lipca 2021 roku.

Jestem zawsze niezwykle podekscytowany, kiedy mogę powrócić do znanych mi bohaterów, kiedy mamy okazję ponownie stworzyć coś, co ludziom się podoba. Musimy mieć zarazem pewność, że nasze starania i efekty są tak samo ambitne, jak były na samym początku. Mamy pewne zobowiązania wobec swoich klientów – myślę tak o wszystkich, którzy chodzą na moje filmy, bardziej jak o klientach, niż o fanach. Słowo “fan” wydaje mi się dość dziwne, zawsze tak było. Sam fakt, że ci ludzie wspierają mój biznes sprawia, że jestem im winien odpowiednią jakość moich usług, z których korzystają.

