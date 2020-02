Sony zdecydowało się zamknąć forum PlayStation

News

Maria Wawrzyniak ,

Przedstawiciele firmy Sony opublikowali dziś krótki wpis, w którym poinformowali, że forum społeczności PlayStation zostanie ostatecznie zamknięte 27 lutego bieżącego roku. To dość dziwna sytuacja – zwłaszcza, że dla wielu użytkowników konsoli PS4 było to miejsce, gdzie mogli porozmawiać z innymi na tematy związane zarówno ze sprzętem, jak i grami, a także poprosić o radę w jakiejś sprawie czy pomoc. Informacja jest bardzo krótka i nie podaje powodów podjęcia tej decyzji. Oczywiście, społeczność nie jest z tego zadowolona – szczególnie ci, którzy udzielali się na forum od lat i to właśnie tam nawiązali sporo wartościowych znajomości. Firma zachęca do korzystania z pozostałych portali społecznościowych, czyli oficjalnego bloga, Facebooka, Instagrama oraz Twittera. Co ważne, wsparcie techniczne nadal uzyskacie pod tym adresem.

Informujemy, że od 27 Lutego forum PlayStation.com nie będzie więcej dostępne. Zapraszamy do kontynuowania konwersacji na PlayStation.Blog, Twitterze, Instagramie oraz Facebooku. Po wsparcie techniczne zapraszamy na PlayStation.com/help.

