Jeśli w równym stopniu lubicie spędzać czas zarówno na serwerach gry Counter-Strike: Global Offensive, jak i Fortnite, to wygląda na to, że już wkrótce będziecie mogli połączyć obie pasje. Team Evolve, czyli grupa entuzjastów Trybu kreatywnego w grze Fortnite pochwaliła się za pośrednictwem Twittera swoim najnowszym projektem. Tym okazuje się niemal wierne odtworzenie kultowej mapy z gry Counter-Strike – Dust2. Na pierwszy rzut oka całość wygląda identycznie, ale nietrudno zwrócić uwagę na zupełnie inną paletę barw i charakterystyczne dla Fortnite’a drzewa.



Pokaz to jedno, ale w najbliższym czasie team Evolve zamierza oddać mapę na nasze ręce. Nie wspomniano, kiedy pojawi się kod do grywalnej wersji, ale zachęcamy do śledzenia mediów ekipy, w oczekiwaniu na dalsze informacje. Co ciekawe, samo Team Evolve zajmuje się profesjonalnym wykorzystaniem trybu kreatywnego, do promowania wśród graczy rozmaitych marek, a wśród ich kontrahentów znajdziemy m.in. Samsunga czy Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Niezły pomysł na biznes?



Dust2 pojawi się w grywalnej postaci w Fortnite za pośrednictwem udostępnionego w minionym roku Battle Lab. Fortnite dostępne jest od 2017 roku na wszystkich najważniejszych platformach sprzętowych.



Przy okazji, rzućcie okiem na Dust2 stworzone na silniku Unreal Engine 4.

https://twitter.com/teamevolvefn/status/1227647034850709504

