News

LM ,

Dziś do listy dedykowanych platform sprzętowych Darksiders Genesis możemy dopisać konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Premierowy zwiastun i ocena portów.

Dziś po ponad dwóch miesiącach od debiutu pecetowej wersji na konsole trafiło RPG akcji w realiach marki Darksiders – Genesis. Tytuł ukazał się równocześnie na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, by przynieść nam satysfakcjonujące starcia z demonami, do których zaprzęgnięto dwóch Jeźdźców Apokalipsy – Wojnę i Waśń. Całość zrealizowana z dużym naciskiem na lokalną i sieciową kooperację, ale także z opcją zabawy w pojedynkę. Rzućcie okiem na premierowy zwiastun konsolowego wydania.

Pierwsze recenzje Darksider Genesis na konsole

Wraz z premierą portów na serwerach Metacritic pojawiły się ich pierwsze recenzje. Te prezentują całkiem spory rozstrzał ocen, ale ich średnia nie odbiega od tej wyciągniętej dla pecetowej wersji i oscyluje w granicach 75 punktów dla PlayStation 4 i Xboksa One. W chwili pisania wiadomości nie uświadczyliśmy jeszcze żadnych opinii związanych z wersją na Nintendo Switch.



Krytycy chwalą ujęcie serii w zupełnie nowej perspektywie, dynamikę rozgrywki i satysfakcję płynącą z zabawy. Jednocześnie zwracają uwagę, że konsolowe wydania nie prezentują takiego stopnia dopracowania, co pecetowa wersja a przy okazji narzekają też na brak większych innowacji w formule rozgrywki. W skrócie: jeśli nie oczekujecie technicznego majstersztyku, to możecie swobodnie bawić się samotnie lub ze znajomymi, a Darksiders Genesis daje radę. Poniżej noty poszczególnych serwisów.

TheXboxHub (XONE) 80;

(XONE) 80; SpazioGames (XONE) 80;

(XONE) 80; SomosXbox (XONE) 76;

(XONE) 76; MondoXbox (XONE) 72;

(XONE) 72; PlayStation Universe (PS4) 85;

(PS4) 85; God is a Geek (PS4) 85;

(PS4) 85; Multiplayer.it (PS4) 80;

(PS4) 80; Metro GameCentral (PS4) 80;

(PS4) 80; PlayStation Country (PS4) 70;

(PS4) 70; The Indie Game Website (PS4) 70;

(PS4) 70; Press Start Australia (PS4) 65;

(PS4) 65; Push Square (PS4) 60.

Darksiders Genesis dostępne jest na PC, Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Zarządzające marką THQ Nordic na razie nie ujawniło jeszcze dalszych planów związanych z jej rozwojem. Adam zmierzył się z nowym Darksiders przy okazji wydania na PC, które wyszło z tej konfrontacji obronną ręką, a o jego wrażeniach przeczytacie poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=u2XHnVNHEG0&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl