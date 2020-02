Nie wiesz, w co zagrać? Steam Ci podpowie

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Jeżeli w miarę regularnie korzystacie z platformy Steam, na pewno kojarzycie coś takiego, jak Steam Labs. To właśnie tam Valve testuje przeróżne nowości, które docelowo mają znaleźć się na platformie, już od dawna inwestując w sztuczną inteligencję coraz więcej. Inicjatywę uruchomiono w lipcu ubiegłego roku, razem z projektem Interactive Recommender – na samym początku system nie był szczególnie rozbudowany i rekomendował produkcje na podstawie tagów z tytułów, w które już graliśmy, tyle że polecane gry nie znajdowały się w naszej bibliotece, więc projekt polegał na zachęcaniu do kupowania nowych tytułów. A teraz uruchomiono kolejny eksperyment.

Kolejna Gra (tak się ten eksperyment nazywa) będzie nam sugerować produkcje, które posiadamy już w naszej bibliotece, ale z jakiegoś powodu nigdy ich nie tknęliśmy (ach, te kupki wstydu). Po zalogowaniu się do platformy na stronie głównej zobaczymy trzy automatycznie wygenerowane propozycje, a gdy najedziemy na nie kursorem, zobaczymy krótki zwiastun. Jeżeli nic nas nie zainteresuje, będziemy mogli przejść do bardziej rozbudowanej strony z rekomendacjami po kliknięciu przycisku Pokaż więcej. Tam sztuczna inteligencja zaproponuje nam maksymalnie dwanaście gier. Co ciekawe, dostaniemy opcję zaznaczania w programie, czy graliśmy w daną grę na innej platformie (lub ewentualnie czy system ma ją po prostu ignorować, bo nas nie interesuje). Co o tym sądzicie?

