Dobra wiadomość dla miłośników gier o tematyce łowieckiej. Studio Neopica szykuje kontynuację wydanego w 2017 roku Hunting Simulator, która ma zachwycić nas nie tylko oprawą wizualną, ale też liczbą gatunków zwierząt i szerokim asortymentem myśliwskim. Hunting Simulator 2 zmierza na komputery osobiste oraz PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, a w Ameryce Północnej ukaże się kolejno 25 czerwca na PC, 30 na PS4 i XONE a na konsolce Nintendo w późniejszym terminie. Na razie nie wskazano, z jakim opóźnieniem tytuł pojawi się na europejskich rynkach. Rzućcie okiem na pierwszy zwiastun Hunting Simulator.



Twórcy zamierzają oddać do naszej dyspozycji rozległe tereny łowieckie zlokalizowane w Europie i Ameryce, a do wytropienia będą aż 33 gatunki zwierząt. Zachowaniem potencjalnych ofiar ma sterować zaawansowana sztuczna inteligencja, co sprawi, że te będą zachowywać się możliwie realistycznie, a my będziemy musieli dla każdej zwierzyny obrać inną strategię. We wszystkim pomoże nam oczywiście czworonożny towarzysz, ale Neopica odda w nasze ręce szeroki wybór łowieckiego wyposażenia – twórcy obiecują przeszło 160 broni, ubiorów i akcesoriów.



Informacja zawarta na stronie gry w europejskim Steam wskazuje na nieodległą premierę z ramienia wydawcy, firmy Bigben Interactive.

