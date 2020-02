News

LM ,

Raid pojawił się na serwerach o północy naszego czasu, a do wyścigu o Worlds First przystąpiło kilka gildii. Główny boss Blackwing Lair w World of Warcraft Classic padł po kilkudziesięciu minutach.

Wygląda na to, że fani MMORPG Blizzarda starcia z niektórymi bossami opanowali do perfekcji. Dziś o północy naszego czasu na serwerach World of Warcraft Classic pojawił się nowy, obiecany wcześniej raid – Blackwing Lair. Oczywiście na ten moment czekało już kilka gildii, które niemal natychmiast przystąpiły do wyścigu o jak najszybsze ukończenie wyzwania. Coś, co wcześniej zajmowało graczom nawet tygodnie, teraz zabrało im jedynie kilkadziesiąt minut. Już po dwóch godzinach od premiery raidu znaliśmy jego zwycięzców — Progress i Calamity, które pokonały Nefariana dokładnie po 41 minutach i 21 sekundach od wydania aktualizacji na serwerach. Dosłownie 8 sekund później ich wyczyn przypieczętowała gildia Apes.



Oczywiście ten spektakularny wynik jest efektem długich godzin przygotowań i zapewne poza zasięgiem nawet doświadczonych, ale sporadycznych bywalców serwerów WoW-a. Cóż, wieść głosiła, że Classic jest dużo trudniejszy od aktualnej wersji, ale okazuje się, że nie dla wszystkich. Pozostaje czekać na kolejne nowinki na serwerach, które zapewnią fanom nowe możliwości walki o prym.



World of Warcraft Classic zadebiutowało 27 sierpnia ubiegłego roku na PC. Klasyczna wersja MMORPG dostępna jest z poziomu Battle.net i w ramach tej samej subskrypcji, co standardowe World of Warcraft.

https://www.youtube.com/watch?v=U5eZBIQml_Q&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=WG2lZn-EtuY

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl