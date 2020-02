News

Lata lecą i niegdyś efektownie wyglądający Oblivion już niemal dobija do swojej 15. rocznicy premiery. Oczywiście tytuł nigdzie się nie wybiera, a modderzy od dłuższego czasu dokładają wszelkich starań, by gra była w dalszym ciągu atrakcyjna także dla młodszych graczy. Piszę te słowa, by obwieścić kolejny taki projekt – Oblivion Remastered, czyli rozbudowany pakiet modów, który nie tylko solidnie odświeży oprawę wizualną tytułu, ale też wprowadzi sporo nowinek. Brzmi nieźle? Przejdźmy do konkretów.

Zawartość moda Oblivion Remastered

Na potrzeby modyfikacji, jej twórca – Levi – podmienił masę oryginalnych tekstur na te o wyższej jakości; postarał się również o nowe modele, a także poświęcił nieco czasu na dopracowanie podwodnej roślinności. Całość ma wyglądać znacznie lepiej, ale równie ciekawie zapowiadają się zupełnie nowe mechaniki. Oblivion Remastered pozwala korzystać z m.in. dwóch broni jednocześnie; nowego sprintu i dodatkowych ataków; szybszych koni; rozbijania obozowiska; a także oferuje możliwość oswajania zwierząt i wydawania poleceń wierzchowcom.



Przy okazji Levi przygotował sporo nowych lokacji, a dodatkowy świat swoimi rozmiarami dorównuje temu z podstawowej wersji gry. Wraz z nim otrzymamy nowe zadania, przedmioty, a także możliwość włączenia się do toczonej tam wojny. Jednocześnie nieco rozbudował oryginalne miasta, a w świecie gry pojawiło się mnóstwo nowych bohaterów niezależnych. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości zwiastun – mod zadebiutował wczoraj i jak na razie modder nie podzielił się z nami zrzutami ekranu.



Zainteresowanych modem Oblivion Remastered odsyłamy pod ten adres. Projekt powstał z myślą o grze The Elder Scrolls IV: Oblivion od Bethesdy.

https://www.youtube.com/watch?v=L6_L7uWv7yU&feature=emb_title

