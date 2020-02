News

W najnowszym wpisie na oficjalnym blogu PlayStation firma Capcom postanowiła podzielić się z nami kolejną porcją doniesień związanych z modułem sieciowym Resident Evil Resistance. Okazuje się, że nawet jeśli zasady rozgrywki pozostaną zawsze takie same, to twórcy przygotowali dla nas konfrontacje z rozmaitymi oponentami – wśród nich pojawi się siostra Alberta Weskera, Alex oraz współzałożyciel korporacji Umbrella Ozwell E. Spencer. Wspomnianych niegodziwców możecie zobaczyć na załączonej do wiadomości grafice, ale to nie wszystko – Capcom podkreśla, że dla każdego Mastermind przygotowano inne „atrakcje”, którymi ci postanowią przeszkodzić w naszej misji. Jednocześnie dowiedzieliśmy się także o dwóch nowych mapach, które trafią do gry na premierę – kasyno i opuszczony park.



Przypomnijmy, że Resident Evil Resistance zaoferuje asymetryczny tryb sieciowy, w którym jeden gracz wcieli się w geniusza, a pozostali w walczących o przetrwanie. Główny antagonista naśle na resztę uczestników rozmaite abominacje i zastawi na nich pułapki, a rolą pozostałych ogranicza się do jak najdłuższego pozostania przy życiu. Całość pojawi się jako darmowy dodatek do zmierzającego na rynek Resident Evil 3 Remake, ale zaprezentowane w grze wydarzenia nie będą włączone do kanonu serii.



Resident Evil 3 Remake zadebiutuje 3 kwietnia na PC, PlayStation 4 i Xboksie One.

