Kingdom Come: Deliverance i Aztez od dziś za darmo w Epic Games Store

Maria Wawrzyniak

Od dzisiaj od godziny 17:00 możecie pobrać nowe produkcje w ramach cotygodniowych darmówek dostępnych w Epic Games Store. Kolejnymi darmowymi tytułami są Kingdom Come: Deliverance oraz Aztez – obie gry będą dostępne do 20 lutego, również do godziny 17:00. Jeżeli więc dodacie je do swojej biblioteki do tego czasu, zostaną w niej na zawsze. Za tydzień z kolei będziemy mogli bezpłatnie odebrać grę karcianą Faeria. Chociaż pierwszego tytułu na pewno przedstawiać Wam nie trzeba, przypomnijmy jednak – Kingdom Come: Deliverance to RPG akcji stworzone przez studio Warhorse, które zadebiutowało na rynku 13 lutego 2018 roku na pecetach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Akcja została osadzona w czasach wojen husyckich – mamy więc do czynienia ze środkową Europą w pierwszej połowie XV wieku. Wcielamy się w Henryka, młodego syna kowala, który zamieszkuje spokojną wioskę. Ta jednak pewnego dnia zostaje dosłownie zrównana z ziemią, a chłopak po tragedii postanawia wypełnić ostatnią wolę swojego ojca i dokonać zemsty na mordercach. Szybko wplątuje się jednak w problemy znacznie większego kalibru.

Druga produkcja, czyli Aztez, to interesująca mieszanka bijatyki z gatunku beat’em up ze strategią turową, która przenosi nas do wielkiego imperium Azteków – około dwadzieścia lat przed przybyciem konkwistadorów. Zadaniem gracza jest więc zarządzanie wspomnianym imperium, dbanie o jego nieustanny rozwój i ulepszanie go. Najciekawsza w tej grze jest bez wątpienia szata graficzna, bowiem twórcy zdecydowali się na monochromatyczną grafikę. I choć Aztez to bez wątpienia gra mniej popularna od Kingdom Come: Deliverance, tak recenzje wyraźnie mówią: warto zagrać, ponieważ jest to niezwykle przyjemna produkcja na kilka wieczorów.

