Włodarze stacji AXN ujawnili oficjalną datę premiery drugiego sezonu serialu Znaki z 2018 roku. Okazuje się, że połączenie kryminału i thrillera obyczajowego powróci do ramówki AXN w kwietniu tego roku – Znaki 2 zadebiutują dokładnie 7 kwietnia o 22:00 na antenie stacji, a kolejne odcinki będą emitowane w każdy kolejny wtorek o tej samej porze.



W drugim sezonie komisarz Trela (Andrzej Konopka) ruszy śladem zaginionej córki, by odkryć zaginięcie kolejnych osób. Akcja rozegra się kilka lat po wydarzeniach zaprezentowanych w pierwszym sezonie, a całość nabierze tempa w chwili, gdy główny bohater odkryje, kto stoi z zaginięciem jego dziecka. Zło w Sowich Dołach ponownie pokaże swoje oblicze, a Trela będzie musiał zrobić wszystko, by przerwać panującą w miasteczku zmowę milczenia.



Serial ponownie realizowała ATM Grupa, a reżyserię drugiego sezonu powierzono Jakubowi Miszczakowi i Monice Filipowicz. Scenariusz sezonu opracowali: Wojciech Miłoszewski, Błażej Przygodzki, Katarzyna Berenika Miszczuk i Marzena Podgórska. Obok wspomnianego już Andrzeja Konopki na ekranie zobaczymy m.in. Helenę Sujecką, Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik, Helenę Englert, Mirosława Kropielnickiego, Michała Czerneckiego, Rafała Cieszyńskiego, Magdalenę Żak i Paulinę Gałązkę.

